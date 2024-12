24'000 Stück wären also schon wenig, was für sich genommen schon für einen relativ hohen Seltenheitswert spricht. Hinzu kommt allerdings: Die Münzen wurden 1931 durch eine neue Prägung ersetzt und daraufhin nach und nach aus dem Verkehr genommen. Heute gibt es Schätzungen zufolge noch 200 bis 300 Fünfliber mit Jahrgang 1928. «Viele der Stücke befinden sich in privaten Münzsammlungen oder in Museen», führt Marianne Rapp Ohmann aus.