Unter den Toten sind nach Angaben des niederländischen Aussenministeriums zwei Staatsbürger der Niederlande. Die Regierung in Den Haag bemühe sich um die ‌Rückholung von zwei Passagieren mit Symptomen sowie des Leichnams eines Verstorbenen. Ein weiterer erkrankter Reisender, dem Sender Sky News zufolge ein Brite, liegt in Südafrika auf ​der Intensivstation. Das britische Aussenministerium und das südafrikanische Gesundheitsministerium reagierten nicht ​sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme.