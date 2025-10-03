Bei Ruag Interanational kommt es zum Abgang von gleich drei Verwaltungsräten. So werden Verwaltungsratspräsident Rainer Schulz wie auch die Verwaltungsräte Jürg Oleas und Andreas Spreiter an der nächsten Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl antreten, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.