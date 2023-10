Drei Viertel der Schweizer Bevölkerung fühlen sich mit ihrer finanziellen Situation wohl oder sogar sehr wohl, wie aus einer am Dienstag publizierten Studie der ZHAW hervorgeht. Unter finanziellem Wohlbefinden verstehen die Forscher einen Zustand, in dem eine Person finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann und sich in Bezug auf die finanzielle Zukunft sicher fühlt.