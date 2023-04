Auf Unternehmensseite sollen vor allem attraktive Gehälter einen Einstieg in die Branche befeuern. Wegen des Personalmangels seien die Löhne in der Regel höher, sagt Markus Janser, Wissenschaftler am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. "Die Vorstellung, dass grüne Arbeitsplätze nicht gut bezahlt werden, ist ein Mythos." In vielen Berufen im Bereich der erneuerbaren Energien liege die Bezahlung über dem Durchschnitt. Zudem könnten Mitarbeitende mit einem Lohnaufschlag von mehr als zehn Prozent rechnen, sobald Bau- oder Installationsleistungen vorgenommen würden.