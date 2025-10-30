Der Ausblick ist laut den Währungshütern weiterhin von Unsicherheit geprägt, was insbesondere auf die anhaltenden globalen Handelskonflikte und geopolitischen Spannungen zurückzuführen sei. Die Inflation liege weiterhin in der Nähe des mittelfristigen Zielwerts der EZB von 2,0 Prozent. Der EZB-Rat beurteile die Aussichten für den Preisauftrieb weitgehend unverändert. Die Inflationsrate in der Euro-Zone war im September zwar mit 2,2 Prozent erstmals seit April wieder über die EZB-Zielmarke geklettert. EZB-Chefin Lagarde erwartet allerdings eine längere Phase annähernder Preisstabilität im Euroraum, sprich Inflationsraten nahe dem Ziel der Zentralbank. Für die am Freitag anstehenden frischen Preisdaten aus dem Euroraum rechnen Experten für Oktober mit einem Rückgang der Teuerungsrate auf 2,1 Prozent. «Inflationstreiber wie die noch immer hohe Teuerung bei Dienstleistungen halten sich ungefähr die Waage mit deflationären Kräften wie dem starken Euro-Wechselkurs», meint der frühere EZB-Direktor und jetzige Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen. Er erwartet in diesem Jahr keine weiteren Zinsänderungen.