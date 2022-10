Auch erwartete Ergebnisse noch «solide»

Sollten die Ergebnisse gemäss den Schätzungen ausfallen, könnten sie in Anbetracht des schwierigen Marktumfelds dennoch als solide bezeichnet werden, heisst es weiter. Was in Bezug auf den Aktienkurs passieren kann, wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, hat sich bei den Ergebnissen zum zweiten Quartal gezeigt. Am Tag der Ergebnisveröffentlichung Ende Juli büsste das UBS-Papier fast 10 Prozent ein. Dabei muss aber auch erwähnt werden, dass die UBS in den Quartalen davor mehrheitlich positiv überrascht hat.