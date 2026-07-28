Der Börsenneuling CXMT ⁠ist ein Speicherchip-Anbieter und konkurriert auf diesem Markt, der ​aktuell von Versorgungsengpässen geprägt ist, mit ⁠etablierten Produzenten wie Samsung und SK Hynix aus Südkorea sowie Micron aus den USA. Die Papiere ‌von Samsung und Hynix brachen an der Börse in Seoul am Dienstag um 13,4 beziehungsweise 14,7 Prozent ein. Für Samsung war es der grösste Tagesverlust seit fast ‌20 Jahren. Micron-Aktien büssten im vorbörslichen Handel an der Wall Street ​mehr als fünf Prozent ein. CXMT-Titel gaben in Shanghai vier Prozent nach. Sie hatten bei ihrem Börsendebüt am Montag jedoch um fast 500 Prozent zugelegt.