Die Lieferungen aus Janbu beliefen sich in den vergangenen Wochen nach Angaben der Datenanbieter Kpler und Signal Ocean auf durchschnittlich vier Millionen Barrel pro Tag, gegenüber rund 973.000 Barrel pro Tag ‌im Vorjahr. Die Gesamtmenge an Erdöl, die Bab al-Mandab passierte, belief sich im Juni laut Kpler-Daten auf 7,4 Millionen Barrel pro Tag, was etwa sieben Prozent der weltweiten Ölproduktion entspricht – vor einem Jahr waren es nur 4,2 Millionen Barrel pro Tag. Und Saudi-Arabien erwägt laut einem Bericht von Reuters aus der vergangenen Woche eine Erweiterung seiner Rohölpipeline an die Küste des Roten Meeres.