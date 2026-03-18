Der ‌Konzern will darüber hinaus die Angebotsengpässe dazu nutzen, Kunden zum Abschluss mehrjähriger Lieferverträge zu bewegen. Damit wolle er sich gegen eine mögliche Abkühlung der Investitionen in KI-Infrastruktur absichern, sagte Co-Chef Jun Young-hyun. «Es ​ist ​von entscheidender Bedeutung, mittel- bis langfristige geschäftliche Unsicherheiten ⁠zu minimieren und ein gesundes Gleichgewicht zwischen Angebot und ​Nachfrage aufrechtzuerhalten.» Bislang haben Lieferverträge ⁠meist eine Laufzeit von wenigen Monaten bis zu einem Jahr. Samsung-Aktien stiegen am Mittwoch um ‌7,5 Prozent.