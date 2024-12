«Das Finanzministerium geht derzeit davon aus, dass das neue Limit zwischen dem 14. und dem 23. Januar erreicht wird; zu diesem Zeitpunkt wird es für das Finanzministerium notwendig sein, ausserordentliche Massnahmen zu ergreifen», teilte die Finanzministerin Janet Yellen am Freitag (Ortszeit) in einem Schreiben an die Gesetzgeber mit. Yellen forderte die Gesetzgeber im US-Kongress auf, zu handeln, «um die uneingeschränkte Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten zu schützen.»