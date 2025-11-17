«Die Automobilzulieferer sind Deutschlands strategische Reserve, die wir für die Zeitenwende noch gar nicht richtig genutzt haben», sagte Helsing-Chef Gundbert Scherf der «Süddeutschen Zeitung» (Montagausgabe). In Deutschland gebe es Zulieferfirmen, die mühelos 50.000 Komponenten aller Art liefern könnten. «Das ist genau das, was wir brauchen werden, wenn wir in die hunderttausendfache Massenproduktion einsteigen wollen - mit einer sicheren Wertschöpfungskette aus Deutschland.» Derzeit produziere Helsing 2000 Drohnen für die Ukraine. «Im nächsten Jahr werden wir 10.000 bis 20.000 Drohnen bauen können», sagte Scherf.