Trümmer einer abgeschossenen ukrainischen Drohne setzen in der südrussischen Region Krasnodar ein Umspannwerk in Brand. Laut Regionalverwaltung wird das Feuer in der Stadt Kropotkin umgehend gelöscht.
Nach ersten Angaben gibt es keine Verletzten. In der Nacht auf Montag gilt in mehreren südrussischen Regionen stundenlang Luftalarm. An mehreren Flughäfen, darunter in Saratow und Wolgograd, wird der Flugbetrieb laut Luftfahrtbehörde aus Sicherheitsgründen für mehrere Stunden ausgesetzt. Eine Stellungnahme der Ukraine liegt zunächst nicht vor.
Multinationale Truppen in die Ukraine
Zuvor wurde bekannt, dass die EU arbeitet an konkreten Plänen für die Entsendung multinationaler Truppen in die Ukraine. Dies sei Teil von Sicherheitsgarantien nach einem Ende des Konflikts und werde von den USA unterstützt, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Zeitung «Financial Times».
Der amerikanische Präsident Donald Trump habe eine Präsenz der Vereinigten Staaten als Teil dieser Garantien zugesichert.