Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak, wies eine Verwicklung seines Landes zurück, zeigte sich aber erfreut über die Angriffe. Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau wurde die Hauptstadt mit acht unbemannten Flugobjekten angegriffen, die alle zerstört worden seien. In russischen Medien schwankten die Angaben zur Zahl der Drohnen zwischen vier und 25. Die Moskauer Behörden meldeten zwei Verletzte und leichte Schäden an Gebäuden. Präsident Wladimir Putin äusserte sich zunächst nicht. Unterdessen griff das russische Militär am Dienstag die ukrainische Hauptstadt Kiew zum dritten Mal binnen 24 Stunden an.