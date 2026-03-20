Dabei sei in einigen Anlagen ⁠ein Feuer ausgebrochen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf den Ölkonzern KPC. Verletzte wurden demnach zunächst ‌nicht gemeldet. Die Feuerwehr sei sofort im Einsatz gewesen. ‌Mehrere Anlagen seien vorsorglich abgeschaltet worden, um ​die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten.