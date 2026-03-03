AWS: Lage bleibt «unvorhersehbar»

AWS hatte zunächst von «Objekten» gesprochen, die ein Rechenzentrum getroffen und «Funken und Feuer» verursacht hätten. Später bestätigte das Unternehmen, dass es sich um Drohnenangriffe gehandelt habe - die Ausfälle stünden im Zusammenhang mit dem «andauernden Konflikt im Nahen Osten». Kunden der Cloud-Sparte meldeten erhöhte Fehlerraten und eingeschränkte Verfügbarkeit zentraler Dienste.