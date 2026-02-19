Der deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems bereitet sich einem Medienbericht zufolge auf einen Börsengang vor. Ein Debüt sei Anfang kommenden Jahres denkbar, schrieb das «Manager Magazin» am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Eine Marktkapitalisierung von zehn Milliarden Euro sei realistisch. Als Zwischenschritt wolle das Startup zuvor weitere 400 bis 600 Millionen Euro bei Investoren einsammeln. Bei dieser Finanzierungsrunde könnte die Bewertung auf sechs Milliarden Euro steigen. Das Unternehmen wollte sich nicht zu diesen Themen äussern.
Quantum Systems gehört zu den wertvollsten deutschen Startups. Das Unternehmen bietet Aufklärungs- und Überwachungsdrohnen an, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert werden. Diese kommen unter anderem im Ukraine-Krieg zum Einsatz. Im November hatte die Firma 180 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt und dabei eine Bewertung von drei Milliarden Euro erreicht. Zu den Anteilseignern gehört die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE.