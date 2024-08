Wie wird eine Rezession festgestellt?

In Europa wird bei zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit schrumpfendem Bruttoinlandsprodukt von einer Rezession gesprochen. In den USA entscheidet das private Wirtschaftsforschungsinstitut «National Bureau of Economic Research» (NBER), ob sich die Wirtschaft in einer Rezession (von lat. für «Rückgang») befindet. Es konstatiert aber oftmals erst nach einer solchen Abschwungphase, dass es diese gegeben hat. Unter Rezession wird ein deutlicher Rückgang der Aktivität über die gesamte Wirtschaft verstanden, der über mehrere Monate andauert. Dies muss in den Daten zu Industrieproduktion, Beschäftigung, Realeinkommen und Einzel- sowie Grosshandel zum Ausdruck kommen.