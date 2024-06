Beim Defizitsünder Frankreich wird ein Auge zugedrückt

Der zentristischen Regierung in Paris ist es unter Präsident Emmanuel Macron bislang nicht gelungen, die ausufernde Staatsverschuldung einzudämmen. Daher strebt die EU-Kommission gegen Frankreich, aber auch gegen Italien und weitere Staaten ein Defizitverfahren an. An dessen Ende könnten theoretisch Geldbussen in Milliardenhöhe stehen - doch hat Brüssel es bislang nie so weit kommen lassen. «Dass Frankreich wieder ein EU-Strafverfahren wegen zu hoher Verschuldung droht, erinnert daran, dass das Land keinen finanziellen Spielraum mehr hat», bringt es Gilles Moëc, Chefökonom der AXA Group, auf den Punkt.