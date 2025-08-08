Da die Schweiz rund 90 Prozent des aus Industrieminen gewonnenen Goldes raffiniert, könnte das gelbe Edelmetall in den USA deutlich teurer werden als auf dem internationalen Markt. Eine Folgewirkung könnte sich an den Refinanzierungsmärkten bemerkbar machen, da dies Schliessungen von Short-Positionen nach sich ziehen würde. Das könnte zu einem deutlich höheren Finanzierungsbedarf an der London Metal Exchange (LME) führen, erklärten Marktstrategen.