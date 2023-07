Konsum

Die Inflation hat ihren Gipfel hinter sich, sind sich die meisten Ökonomen einige. Bis Jahresende dürfte sich die Teuerungsrate in Richtung drei Prozent bewegen, nachdem sie in den beiden ersten Monaten des Jahres noch 8,7 Prozent betragen hatte. Zusammen mit kräftigen Lohnerhöhungen in vielen Branchen plus den oftmals vereinbarten steuerfreien Inflationszuschlägen sowie den am 1. Juli in Kraft getretenen Rentenerhöhungen dürften viele Verbraucher real wieder mehr Geld zur Verfügung haben. Ein Konsumfeuerwerk, das die Schwäche von Industrie, Bau- und Exportwirtschaft vergessen lassen könnte, ist aber dennoch nicht zu erwarten. Das zeigt die Verbraucherumfrage der GfK-Konsumforscher. Das daraus ermittelte Konsumklima-Barometer stieg zwar im August um 0,8 Punkte, verharrte aber mit minus 24,4 Zähler tief im negativen Bereich. "Das Niveau wird in den kommenden Monaten niedrig bleiben", sagt GfK-Experte Rolf Bürkl. "Der private Konsum wird demnach keinen positiven Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung leisten können."