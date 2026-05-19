Zu den weiteren Family Offices, die im Quartal ihre Energieinvestitionen ausgebaut haben, gehört auch die Firma der milliardenschweren Moreira-Salles-Dynastie hinter einer der grössten Banken Lateinamerikas, Itau Unibanco Holding SA. Deren BW Gestao de Investimentos kaufte Beteiligungen an fast einem Dutzend Öl- und Gasunternehmen und investierte zugleich in das Solarenergieunternehmen Solv Energy.