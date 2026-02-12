Das gesamte operative Ergebnis stieg um 8 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro, unter dem Strich lag aber ein Verlust von 1,04 Milliarden nach einem Gewinn von 280 Millionen im Vorjahr. Bereinigt um das verkaufte Geschäft lag der adjustierte EBITDA mit 1,77 Milliarden um 1 Prozent über dem Vorjahr, die Marge verbesserte sich auf 19,6 von 19,3 Prozent. Der Reingewinn im verbleibenden Geschäft lag bei 342 Millionen und damit knapp 5 Prozent unter dem Vorjahr.