Das Unternehmen hatte am 13. Februar 2025 angekündigt, eigene Aktien im Wert von 1 Milliarde Euro zurückzukaufen und das Grundkapital entsprechend zu reduzieren. Später wurde das Programm um weitere 80 Millionen Euro aufgestockt, um Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsplänen zu erfüllen.