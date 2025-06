DSM-Firmenich werde weiterhin in die Entwicklung medizinischer Hochleistungsfasern investieren - insbesondere in das eigene Produkt Ulteeva Purity, wie es hiess. Dieses kommt seit 2004 in minimalinvasiven Eingriffen zum Einsatz. Die Faser gilt in der Medizintechnik als Standard für robuste, fein strukturierte Nähte mit hoher Farbkontrastierung. Es kommt in orthopädischen Anwendungen wie Nahtankern oder Gewebebändern zum Einsatz.