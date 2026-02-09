Das Geschäft werde bei der Transaktion mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet, teilte der schweizer-niederländische Konzern am Montag mit. In der Summe sei eine erfolgsabhängige Zahlung von bis zu 500 Millionen Euro enthalten. DSM-Firmenich werde weiterhin mit 20 Prozent an dem ausgegliederten Bereich beteiligt bleiben.
Die Einnahmen sollen unter anderem den Aktionären zugutekommen: Das Unternehmen kündigte ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro an, das noch im ersten Quartal 2026 beginnen soll. Zudem soll die Dividende bei 2,50 Euro je Aktie stabil gehalten werden. Der Verkauf führt den Angaben zufolge im Jahr 2025 zu einer nicht zahlungswirksamen Abschreibung von rund 1,9 Milliarden Euro.
DSM-Firmenich hatte das Geschäft schon 2024 zum Verkauf gestellt, weil es sich auf die Bereiche Ernährung, Gesundheit und Schönheit konzentrieren will. Der niederländische Konzern DSM und der Schweizer Anbieter Firmenich hatten sich im Mai 2023 zu einem neuen Branchenriesen zusammengeschlossen.
(Reuters)