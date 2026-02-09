Das Geschäft werde bei der Transaktion mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet, teilte der schweizer-niederländische ​Konzern am Montag mit. ‌In der Summe sei eine ‌erfolgsabhängige Zahlung von bis zu 500 Millionen Euro enthalten. DSM-Firmenich werde weiterhin mit 20 Prozent an dem ausgegliederten Bereich beteiligt bleiben.

Die Einnahmen ⁠sollen unter anderem den Aktionären zugutekommen: Das Unternehmen kündigte ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro an, das noch ​im ersten Quartal 2026 beginnen ‌soll. Zudem soll die Dividende ‍bei 2,50 Euro je Aktie stabil gehalten werden. Der Verkauf ​führt den Angaben zufolge im Jahr 2025 zu einer nicht zahlungswirksamen Abschreibung von rund 1,9 ‌Milliarden Euro.

DSM-Firmenich hatte das ⁠Geschäft schon 2024 zum Verkauf gestellt, ‌weil es sich auf die Bereiche Ernährung, Gesundheit und Schönheit ‍konzentrieren will. Der niederländische Konzern DSM und der Schweizer Anbieter Firmenich hatten sich ​im Mai 2023 zu einem neuen Branchenriesen ‍zusammengeschlossen.

(Reuters)