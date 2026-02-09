Die Einnahmen ⁠sollen unter anderem den Aktionären zugutekommen: Das Unternehmen kündigte ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro an, das noch ​im ersten Quartal 2026 beginnen ‌soll. Zudem soll die Dividende ‍bei 2,50 Euro je Aktie stabil gehalten werden. Der Verkauf ​führt den Angaben zufolge im Jahr 2025 zu einer nicht zahlungswirksamen Abschreibung von rund 1,9 ‌Milliarden Euro.