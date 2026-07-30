Das an der Börse in Amsterdam und seit Mai auch an der Schweizer SIX kotierte DSM-Firmenich übertraf damit die Erwartungen. Es konkretisierte sein Sparprogramm, das in den kommenden zwei Jahren den Abbau von rund 1000 Stellen zur Folge haben könnte. Im zweiten Quartal legte der Umsatz organisch um 6 Prozent zu, nach 4 Prozent im ersten Quartal, wie der niederländisch-schweizerische Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit setzte sich eine seit Anfang Jahr erkennbare Belebung fort.