Die Steuer von 30 Prozent auf Alkohol sei ausgesetzt und die bislang fällige Lizenzgebühr abgeschafft worden, teilten zwei grosse Einzelhändler am Montag in sozialen Medien mit. Wie heimische Medien bestätigten, traten die Änderungen bereits am Sonntag in Kraft und gelten zunächst für ein Jahr.