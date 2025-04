So haben Analysten von Bernstein ihre Erwartungen für die Luxusgüterindustrie in diesem Jahr zurückgeschraubt. Die Begründung: «Die Unsicherheit, die sich abzeichnende Stagflation und der Abwärtstrend an den Aktienmärkten werden die weltweiten Konsumausgaben belasten», so Luca Solca. Er rechnet damit, dass die Luxusindustrie weltweit um 2 Prozent schrumpfen wird, während er zuvor ein Wachstum von 5 Prozent erwartet hatte. Der Sektor stehe vor weiteren Rückgängen, und die Bewertungen seien noch weit davon entfernt, die Talsohle zu erreichen, so der Analyst.