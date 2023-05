Konkret lag der Umsatz von Januar bis März bei 2,36 Milliarden Franken und damit mehr als doppelt so hoch im Vorjahreszeitraum, wie Dufry am Mittwoch mitteilte. Organisch lag das Plus im ersten Jahresviertel bei 51,5 Prozent. Die Erwartungen der Analysten wurden beim Umsatz klar übertroffen.