Die beiden Firmenlenker hätten am Montagabend im Kontakt mit Analysten Optimismus versprüht, schreibt der zuständige Analyst des US-Brokers Stifel in einem Kommentar an seine Anlagekundschaft. Seines Erachtens decken sich die Aussagen mehr oder weniger mit jenen rund um die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, was ermutigend sei. Er rechnet im Hinblick auf die nächste Ergebnispräsentation von Anfang November denn auch mit soliden Zahlen und sieht sowohl bei den firmeneigenen Jahresvorgaben als auch bei den Markterwartungen noch Luft nach oben.