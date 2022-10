Bochsler stützt sich in ihrem Buch auf Archivmaterial aus dem In- und Ausland. Sie hat Zeitzeugen befragt und sogar alte Mordakten durchforstet. Vier Jahre dauerte die Recherche. Der Zugang zum Emser Firmenarchiv wurde ihr verwehrt, eine Stellungnahme von Magdalena Martullo steht aus, Christoph Blocher will sich an nichts erinnern. Der "Tages-Anzeiger" berichtete über den Fall.