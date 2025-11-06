Der US-Chemiekonzern DuPont hat nach einem überraschend guten Quartal seine Gewinnprognose für 2025 angehoben und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das Programm habe ein Volumen von zwei Milliarden Dollar, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Gleichzeitig gab DuPont jedoch einen unter den Erwartungen liegenden Ausblick für das laufende Quartal ab. Dies spiegele die geplante Abspaltung der Elektroniksparte Qnity und den Verkauf des Aramid-Geschäfts wider. Die Aktie gab daraufhin im vorbörslichen Handel um fast sechs Prozent nach.