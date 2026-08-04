Für das Gesamtjahr 2026 rechnet ‌der Konzern nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 7,17 und 7,32 Dollar. Zuvor hatte die Spanne ​bei 7,02 bis 7,16 Dollar gelegen. ​Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll auf ​1,75 bis 1,77 Milliarden Dollar steigen. Getragen wird das Wachstum ‌von einer robusten Nachfrage aus dem Gesundheitswesen, der Luftfahrt und der Wasserwirtschaft. Höhere Kosten für Rohstoffe und Energie glich ​DuPont ​durch Preisaufschläge aus.