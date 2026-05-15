⁠Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verteuerten sich in der Spitze ⁠um jeweils 1,7 Prozent auf 107,49 beziehungsweise 102,92 Dollar je Fass. Da ‌das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und ‌dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ​in Peking keinen Durchbruch in der Iran-Frage gebracht habe, richte sich der Fokus der Anleger wieder auf die festgefahrene Situation und die blockierte Strasse von Hormus, sagte Vandana Hari, Gründerin des Ölmarktanalyseunternehmens ‌Vanda Insights. Auch die Sorge vor einer erneuten militärischen Eskalation rücke wieder in den Vordergrund. US-Präsident Trump drohte dem Iran in einem ​Interview mit dem Sender Fox News am Donnerstag, ​er werde nicht mehr lange geduldig ​sein. Anleger fürchteten, dass die seit April geltende Waffenruhe im Nahen Osten ‌auf der Kippe stehe.