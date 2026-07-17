Zuvor hatte die CDC mitgeteilt, dass bei mehr als 1600 Menschen Cyclosporiasis-Infektionen bestätigt worden sei. Weitere 5.100 Fälle würden noch untersucht, hiess es zur Wochenmitte. Da die Krankheit häufig unerkannt bleibe oder nicht gemeldet werde, dürfte die tatsächliche Zahl noch deutlich höher liegen. 94 Menschen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, gestorben sei an der Erkrankung bislang niemand, hiess es zuletzt.