Am 18. November begannen 30 Nato-Schiffe und 4000 Militärangehörige in der Ostsee eine der grössten Marineübungen Nordeuropas - wenige Stunden nachdem in dem Seegebiet zwei Kommunikationskabel durchtrennt worden waren. Die 12-tägige Übung «Freezing Winds» war Teil der Bemühungen des transatlantischen Verteidigungsbündnisses zum Schutz der Infrastruktur in Gewässern, durch die 15 Prozent des weltweiten Schiffsverkehrs führen und die als anfällig für Angriffe gelten.