Der Schweizer Leitindex schloss an den ersten vier Handelstagen jeweils im Minus, erst am letzten Handelstag zeigte er sich von einer freundlicheren Seite. Am Freitagmittag legte der SMI um 0,45 Prozent auf 11 925,2 Punkte zu. Das sind 1,8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Seit Jahresbeginn entspricht dies einem Plus von 2,3 Prozent; auf 52 Wochen hingegen steht das Minus bei 2,1 Prozent.