Die Aktie von Ypsomed, Anbieter von Pens und Autoinjektoren mit Sitz in Burgdorf, steigt am Montag nach Handelsbeginn bis 2,8 Prozent auf 297 Franken. Das ist der höchste Stand seit rund drei Wochen. Das Rekordhoch von über 440 Franken stammt aus dem Juli 2025.
Citigroup teilte am Montag mit, dass die Bank die Abdeckung für Ypsomed wieder aufnimmt, und zwar mit der Anlageempfehlung «Kaufen» und mit einem Kursziel von 360 Franken. Die zuständige Analystin sieht das künftige Wachstum von Ypsomed, die zuletzt stark in den Kapazitätsausbau investiert hatte, im derzeitigen Kurs noch nicht widerspiegelt.
Ende letzter Woche stufte Exane BNP Paribas die Ypsomed-Aktie von «Underperform» neu auf «Outperform» empor. Und schon Ende April hatte die britische Bank Barclays die Anlageempfehlung für Ypsomed auf «Overweight» erhöht.
Ypsomed gerieten im Frühjahr in den Abwärtssog der Valoren des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk. Dieser hatte unerwartet schwache Studiendaten zum Abnehmmittel Cagrisema mitgeteilt, worauf die Ypsomed-Aktie im März auf den tiefsten Stand seit fast zweieinhalb Jahren fiel. Ypsomed gab schon im Herbst 2023 bekannt, dass ein langfristiger Vertrag mit Novo Nordisk zur Lieferung von Autoinjektoren abgeschlossen wurde. Allerdings macht Ypsomed laut Analysten zurzeit nur wenig Umsatz mit Novo Nordisk.
Novo Nordisk gab letzte Woche bekannt, dass die Entwicklung der Cagrisema-Koformulierung eingestellt wird. Die UBS wertete den Entscheid als strategisch positiv für Ypsomed, da die bestehenden Lieferbeziehungen weniger unter Druck geraten dürften.
(cash)