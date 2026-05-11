Ypsomed gerieten im Frühjahr in den Abwärtssog der Valoren des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk. Dieser hatte unerwartet schwache Studiendaten zum Abnehmmittel Cagrisema mitgeteilt, worauf die Ypsomed-Aktie im März auf den tiefsten Stand seit fast zweieinhalb Jahren fiel. Ypsomed gab schon im Herbst 2023 bekannt, dass ein langfristiger Vertrag mit Novo Nordisk zur Lieferung von Autoinjektoren abgeschlossen wurde. Allerdings macht Ypsomed laut Analysten zurzeit nur wenig Umsatz mit Novo Nordisk.