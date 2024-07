Obwohl teilweise erwartet, kam diese Senkung des Ausblicks in Börsenkreisen nicht gut an. Ein Händler zeigte sich wenig erstaunt und meinte, Anleger hätten ihre Nestlé-Aktien gegen die des Konkurrenten Unilever getauscht, welcher besser abgeschnitten hatte. ZKB-Analyst Jean-Philippe Bertschy schreibt, der Nahrungsmittelkonzern habe sich in den Jahren schlechter entwickelt als die Konkurrenten Unilever, Danone, Pepsico und P&G. Angesichts starker, milliardenschweren Marken, führenden Positionen in wachstumsstarken Produktkategorien und einer nach wie vor starken Cash-Generierung gebe er die Hoffnung für Nestlé aber weiterhin nicht auf. Zudem verweist er auf die "anspruchslose" Bewertung und die Dividendenrendite von 3,5 Prozent.