Die Rücknahmebeschränkung von Anteilen könne «persönliche Belastungen für Anleger mit sich bringen», ‌räumte Christian Bäcker, Geschäftsführer der ‌DWS Grundbesitz, am ​Montag ein. Die Massnahme trete am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, in Kraft, teilte die DWS Grundbesitz mit. Ab dem ‌darauffolgenden Mittwoch werde die Auszahlungsquote für fällige Rücknahmeaufträge zunächst auf zehn Prozent beschränkt. Die gesetzlich auf ​maximal zwölf Monate begrenzte Massnahme ​kann den Angaben zufolge je ​nach Liquiditätslage angepasst oder vorzeitig aufgehoben werden.