Der RFS wurde 2005 aufgelegt und 2007 erweitert. Damit sollen Energieimporte reduziert, Treibhausgas-Emissionen gesenkt und Farmer unterstützt werden. Das Programm schreibt vor, dass in den USA verkaufter Treibstoff eine Mindestmenge an erneuerbaren Beimischungen enthalten muss. Faktisch wird Ethanol aus Mais verwendet. Der RFS hat damit zu einem Boom in den Agrar-Bundesstaaten geführt. Die Debatte über das Programm wird entsprechend bislang vom Streit zwischen den mächtigen amerikanischen Erdöl- und Agrar-Branchen bestimmt. Durch eine Einbeziehung der E-Auto-Bauer würde ein dritter grosser Spieler hinzukommen.