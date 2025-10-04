«Elektrifizierte Fahrzeuge treiben nach einem schwachen Sommer das Marktwachstum an», sagte der Chef des Branchenverband SMMT, Mike Hawes, am Samstag. Die Zahl der Neuzulassungen stieg im September um 13,7 Prozent auf 312.887 Fahrzeuge. Erstmals machten E-Autos und Hybride zusammen mehr als die Hälfte der Neuzulassungen aus.