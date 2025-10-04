«Elektrifizierte Fahrzeuge treiben nach einem schwachen Sommer das Marktwachstum an», sagte der Chef des Branchenverband SMMT, Mike Hawes, am Samstag. Die Zahl der Neuzulassungen stieg im September um 13,7 Prozent auf 312.887 Fahrzeuge. Erstmals machten E-Autos und Hybride zusammen mehr als die Hälfte der Neuzulassungen aus.
Einem am Freitag veröffentlichten Bericht von New AutoMotive zufolge wuchs der Absatz des US-Elektroautobauers Tesla in Grossbritannien im Jahresvergleich jedoch kaum noch. Der September ist traditionell ein wichtiger Verkaufsmonat in Grossbritannien, weil neue Nummernschilder vergeben werden.
(Reuters)