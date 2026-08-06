Mehr als 78'600 reine E-Pkw (BEV) kamen im vergangenen Monat neu auf die Strasse, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren demnach fast 62 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres. Damit kamen BEV im Juli auf einen Anteil an allen Neuzulassungen von 29,3 Prozent.