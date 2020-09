"Es ist nicht nur eine Kopie des Model Y, es ist ein radikaler Neuentwurf der Technologie, wie ein Auto gebaut wird" erklärte Musk in einem Video, das am Donnerstag auf der Fan-Webseite "Teslarati" veröffentlicht wurde. "Es wird das erste Mal sein, dass es eine Transformation der wesentlichen Fahrzeugstruktur geben wird. Das ist eine ziemlich grosse Sache. Sowohl die Herstellung, die Konstruktion als auch das Design", sagte Musk, der am Rande der Baustelle seiner neuen Autofabrik in Grüheide mit Fans sprach.

In der "Gigafabrik" in Grünheide könnten nicht nur Autos, sondern auch Batterienzellen und ganze Elektroautobatterien gebaut werden, kündigte der Manager bei seiner Stippvisite an. "Ich denke, wir werden hier auch Batterien, Zellen und andere Dinge bauen. Mit diesen könnten Wind- und Solarstrom gespeichert werden." Umringt von Fans lobte Musk die Fortschritte beim Bau der Anlage. Er setze auch auf die vielen talentierten Mitarbeiter, die es in der Region gebe. "Deutschland rocks", fügte Musk hinzu. Die neue Fabrik werde sogar besser sein als die in den USA. Tesla wolle nicht nur Autos bauen, sondern den Übergang zu einer nachhaltigen Energieerzeugung beschleunigen.

Drei Dinge seien wichtig: Eine nachhaltige Erzeugung, Speicherung und der Transport. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Mittwoch über Pläne des Konzerns berichtet, in die Energiebranche einzusteigen. Eine Lizenz zum Handel mit Strom hat der US-Konzern bereits erworben. In einer Umfrage unter den Kunden hat er bereits deren Interesse ausgelotet. Und noch eins kündigte Musk an - zu der Fabrik solle auch ein "Ravecave" gehören. Das sei kulturell sehr wichtig. "Wir wollen hier schließlich auch Spaß haben."

(Reuters)