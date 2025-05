«Die chinesischen Hersteller sind technisch stark, aber es fehlt ihnen ausserhalb ihres Heimatmarkts an Vertrauen in die Qualität», sagt Schuler. Das könne mit erklären, warum sie sich beispielsweise in Deutschland noch recht schwertäten. «Dazu trägt sicher auch bei, dass Kunden sich nicht sicher sind, ob es den Hersteller in ein paar Jahren noch geben wird und ob sie noch einen Ansprechpartner für Service und Reparaturen haben.» Und auch Themen wie Datenschutz könnten beigetragen haben, sagt Schuler. «Die sind zwar streng genommen nicht Teil des Aspekts Qualität aber die Kunden betrachten das nicht so trennscharf.»