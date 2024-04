«Ungesund» oder «Revolution»?

In China herrscht ein erbarmungsloser Preiskampf. «Derzeit wird Geld auf dem Markt ausgegeben, ohne dass die Möglichkeit besteht, das Geld zurückzubekommen», sagt etwa Volkswagens China-Chef Ralf Brandstätter und spricht von einer «ungesunden Situation». Analysten sind sich weitgehend einig, dass der Markt vor einer Bereinigung steht. Noch ist es nicht so weit. So erwartet Stefan Bratzel, Chef des Center of Automotive Management in Bergisch-Gladbach, in den kommenden zwei, drei Jahren eine Konsolidierungswelle, bei der einige neue Hersteller vom Markt verschwinden könnte. «Der Preiskampf geht dem einen oder anderen an die Substanz. Diese Phase muss man überstehen.»