Das Unternehmen wolle damit den Absatz ankurbeln, auch wenn E-Autos aus China mit Markthürden wie Zöllen belegt werden könnten, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Der Konzern gehört zu den chinesischen Autobauern, die in Europa schon präsent sind. Bislang betreibt er sechs Filialen in Deutschland, Norwegen, Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Weltweit gibt es 137 «Nio Houses», wie die Niederlassungen in zentralen städtischen Lagen genannt werden.