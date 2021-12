"Denke darüber nach, meine Jobs hinzuwerfen und ein Vollzeit-Influencer zu werde - was meint ihr" twitterte Musk am Donnerstag. Mehr als diesen einen Satz schrieb er dazu allerdings nicht. Im Januar hatte Musk erklärt, noch für mehrere Jahre an der Tesla-Spitze stehen zu wollen.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Musk ist bekannt für kryptische Äusserungen auf Twitter, wo er fast 66 Millionen Follower hat. Seine Tweets haben in der Vergangenheit wiederholt zu heftigen Schwankungen bei der Tesla-Aktie geführt. Musk hält noch immer einen grossen Anteil an dem Elektroauto-Pionier, den er einst gegründet hat und dessen Chef er ist.

Tesla ist an der Börse derzeit knapp 900 Milliarden Dollar wert - so viel wie kein anderer Autobauer. Im November hatte Musk via Twitter die Frage gestellt, ob er sich von zehn Prozent seines Aktienbesitzes trennen sollte, was in der Community überwiegend bejaht wurde. Seitdem hat er Tesla-Aktien im Volumen von mehr als zwölf Milliarden Dollar verkauft.

Musk ist auch Gründer und Chef der Weltraum-Firma SpaceX. Zudem führt er das Infrastruktur-Unternehmen The Boring Company und das Unternehmen Neuralink, dass sich mit der Entwicklung eines Computerchips beschäftigt, der die Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und einem Computer ermöglichen soll.

(Reuters/cash)