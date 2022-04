Das sagte Elon Musk bei der Eröffnung der neuesten Fabrik des Autobauers. "Wir werden nächstes Jahr mit dem Cybertruck, dem Roadster und dem Semi in die Produktion gehen", sagte der Milliardär am späten Donnerstag auf der Bühne des "Cyber Rodeo" in Austin, Texas.

"In diesem Jahr geht es darum, die Produktion hochzufahren, und nächstes Jahr wird es eine riesige Welle neuer Produkte geben". Als Musk den kantigen Pickup von Tesla im November 2019 erstmals vorstellte, sagte er, die Produktion werde Ende 2021 beginnen. Der Elektrofahrzeughersteller gab im Januar aber dann bekannt, dass er die Einführung neuer Modelle auf das nächste Jahr verschiebt und begründete dies mit Schwierigkeiten bei der Skalierung bestehender Produkte inmitten von Lieferketten- Problemen.

Musk hat im November 2017 Prototypen des Semi und der nächsten Generation des Roadster vorgestellt, die noch deutlich verspäteter sind als der Cybertruck. Zum Zeitpunkt ihrer Vorstellung war der Produktionsanlauf für 2019 und 2020 geplant.

Die Analysten von BloombergNEF gehen davon aus, dass das Model Y in diesem Jahr das meistverkaufte Elektroauto der Welt sein wird und möglicherweise in die Top 5 aller Autos aufsteigt - ob elektrisch oder nicht. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen in seinem Werk in Fremont, Kalifornien, mehr Autos hergestellt als jedes andere Montagewerk in Nordamerika. Musk sagte, dass Austin die volumenstärkste Autofabrik Amerikas werden wird, ohne einen Zeitplan zu nennen.

